NASA получило новые качественные снимки Юпитера: потрясающие фото

Инженер, исследователь данных и фотограф NASA-JPL Кевин М. Гилл опубликовал новую порцию впечатляющих фотографий, сделанных космическим аппаратом "Юнона". Он завершил 38-й облет Юпитера.

Ракурс, с которого перед нами предстает планета, довольно необычен. Он связан с ограничениями конструкции аппарата, а вернее его камеры JunoCam. На фото можно увидеть северную часть газового гиганта.

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Новые фото Юпитера

Из-за сильного излучения Юпитера "Юноне" постоянно приходится вращаться вокруг орбиты, не подлетая поближе.

На этот раз аппарату удалось приблизиться к планете на расстояние 4200 км и зафиксировать на камеру облака, циклоны и штормы. Аппарат передал снимки на Землю с расстояния в 780 миллионов километров.



Юпитер в объективе космического аппарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпитер в объективе космического аппарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпитер в объективе космического аппарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпитер в объективе космического аппарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпитер в объективе космического аппарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпитер в объективе космического аппарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Что известно об аппарате "Юнона" Этот космический зонд отправили к Юпитеру 5 августа 2011 года. Основная задача – изучить состав газового гиганта, магнитное поле, погоду и воду в атмосфере планеты. Среди других целей этой миссии – проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.

Раз в шесть недель аппарат подлетает на ближайшее расстояние к Юпитеру. Благодаря этому удается зафиксировать множество деталей планеты.

Зонд назвали в честь римской богини Юноны, супруги Юпитера.

Посмотреть всю коллекцию снимков Юпитера можно по ссылке.

JunoCam (камера аппарата "Юнона") физически вмонтирована в корпус, поэтому "смотрит" в одном направлении и совершать каких-либо движений не способна. Учитывая это, она с самого начала задумывалась для снимков полярной области Юпитера и низкоширотных поясов облаков. Камера способна делать снимки с разрешением до 15 км на пиксель.