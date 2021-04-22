Производство кислорода – это один из многих экспериментов, которыми занимается марсоход. С помощью MOXIE удалось выработать количество кислорода, достаточное для обеспечения жизни человека в течение 10 минут. Для этого устройство работало целый час.

Интересный Исторический полет на Марсе прошел успешно: NASA получило подтверждение от Ingenuity



Так выглядит MOXIE / Фото NASA

Как удалось получить кислород

Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment или просто MOXIE – это куб с габаритами 23,9x23,9x30,9 см и весом 17 кг. Как написано на сайте NASA, аппарат "дышит, как дерево" – вдыхает углекислый газ, а выдыхает кислород. Устройство работает, отделяя атомы кислорода от молекул углекислого газа. Назад в марсианскую атмосферу выбрасывается побочный продукт деятельности – угарный газ. Поскольку атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, проблем с "сырым материалом" у аппарата не будет.

Интересное по теме Колонизация Марса: на Красной планете могут появиться 5 городов, где будет жить миллион человек

Процесс преобразования требует высоких уровней тепла – около 800°C. Для этого блок MOXIE изготовлен из термостойких материалов. К ним относятся детали из никелевого сплава, напечатанные на 3D-принтере, а также легкий аэрогель, который помогает удерживать тепло. Тонкое золотое покрытие на внешней стороне MOXIE отражает инфракрасное тепло, не позволяя ему излучаться наружу и потенциально повредить другие части Perseverance.



Местоположение MOXIE на аппарате Perseverance / Фото NASA

Для чего на Марсе генератор кислорода

Будущие колонисты будут иметь большую потребность в кислороде для обеспечения собственной жизнедеятельности, однако транспортировать на Марс кислород в больших объемах (например 25 тонн) довольно сложная задача. Значительно легче доставить на Красную планету массивное однотонное устройство для генерации кислорода (будущую расширенную версию MOXIE). В итоге такое устройство сможет генерировать эти 25 тонн кислорода из марсианской атмосферы, что экономичнее и практичнее.