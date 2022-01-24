NASA получила в собственность новый модуль на МКС

Не так часто к Международной космической станции подсоединяют новые модули. Правда, последнее расширение станции произошло недавно – в 2021 году были пристыкованы модули "Наука" и "Причал".

До этого в 2016 году МКС также была расширена – к ней был пристыкован экспериментальный надувной модуль Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). Технология надувных космических конструкций выглядит достаточно перспективным направлением. Но карантин больно ударил по Bigelow Aerospace и в компании в 2020 году были уволены все сотрудники. Теперь же компания передала NASA право собственности на BEAM.

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Международная космическая станция с подсоединенным модулем BEAM / Фото NASA Flickr Johnson

Надувной модуль BEAM

Стало известно, что компания Bigelow Aerospace передала права собственности на модуль BEAM Космическому центру имени Линдона Джонсона в декабре 2021 года. В январе 2022 года NASA нашла подрядчика для технического обслуживания новоприобретенного компонента МКС – ATA Engineering из Сан-Диего. Выбор ATA Engineering – это не стечение обстоятельств. Дело в том, что компания раньше была субподрядчиком Bigelow Aerospace и потому, как говорят в NASA, единственная имела право на предоставление таких инженерных услуг.

Кстати, BEAM может стать не единственным надувным модулем МКС. Британская компания Space Entertainment Enterprise работает над еще одной подобной конструкцией в рамках сотрудничества с Axiom Space. Будущий надувной модуль SEE-1 будет иметь диаметр 6 метров и будет использоваться для развлекательных целей. Ожидается, что его пристыковывают к будущему модулю Axiom Space в 2024 году.