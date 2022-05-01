NASA полностью завершила калибровку телескопа "Джеймс Уэбб"

Специалисты NASA закончили процедуры калибровки главных инструментов недавно запущенного космического телескопа Джеймс Уэбб. Теперь обсерваторию ожидает ввод рабочих инструментов в эксплуатацию.

После обзора было подтверждено, что обсерватория способна делать четкие, хорошо сфокусированные изображения с помощью каждого из четырех мощных бортовых научных инструментов.

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После завершения седьмого и последнего этапа настройки телескопа команда провела ряд ключевых совещаний по принятию решений и согласилась, что телескоп готов перейти к следующей и последней серии приготовлений.

После изучения снимков, подтверждено, все четыре мощнейших научных инструмента обсерватории способны получать четкие, хорошо сфокусированные снимки,

– заявили в космическом ведомстве.

Последний этап подготовки известный как ввод в эксплуатацию научных инструментов. Этот процесс будет продолжаться около двух месяцев, прежде чем летом начнутся научные работы.

Инструменты в отличном состоянии

В NASA отметили, что оптические характеристики телескопа по-прежнему лучше оптимистических прогнозов команды инженеров. Зеркала Вебба теперь направляют полностью сфокусированный свет, собранный из космоса в каждый инструмент, и каждый инструмент успешно захватывает изображение с доставленным к ним светом.

Качество изображения, передаваемое на все инструменты, ограничено дифракцией, что означает, что четкость деталей, которые можно увидеть, настолько хороша, насколько это физически возможно, учитывая размер телескопа. С этого момента единственные изменения в зеркалах будут очень небольшими периодическими регулировками сегментов главного зеркала.