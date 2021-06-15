NASA планирует запустить эту ракету в первый полет уже в 2021 году. В ходе миссии, названной "Артемида-1", SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Однако пока без астронавтов на борту. NASA хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, отправить на ней людей.

Интересно Китай вывел в космос коммерческий аппарат, который будет "охотиться" на астероиды

Что известно о самой большой ракете в мире

Супертяжелая ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками для горючего и четырьмя мощными двигателями, а также двух твердотопливных ускорителей высотой 54 метра каждый. Именно на последние будет возложена задача по разгону носителя после старта в первые две минуты его полета.



Двигатели основной ступени ракеты SLS / Фото NASA

В пятницу и субботу сотрудники Космического центра Кеннеди сначала подняли краном основную ступень, перевели ее из горизонтального в вертикальное положение, а затем опустили между двумя ускорителями, которые уже стояли в мобильном пусковом комплексе, и соединили их.



Перенос ступени SLS / Фото NASA

Вся эта конструкция пока стоит в гигантском сборочном цехе. Мобильный пусковой комплекс позволяет провести финальные тесты ракеты, ее обслуживание, а также перевезти ее на стартовую площадку.



Основная ступень ракеты SLS с ускорителями / Фото NASA

Инженеры начали сборку твердотопливных ускорителей еще в прошлом ноябре. Основная же ступень все это время проходила испытания на стенде в штате Миссисипи.

В марте были успешно проведены огневые испытания двигателя основной ступени, которые продолжались около восьми минут – именно столько времени понадобится SLS, чтобы выбраться из земной атмосферы. Затем основную ступень привезли на барже в Космический центр Кеннеди.

Первой пилотируемой миссией на Луну с момента запуска "Аполлона-17" в 1972 году станет "Артемида-3". Контракт на создание спускаемого аппарата, который сядет на поверхность спутника Земли, NASA недавно подписало с компанией SpaceX Илона Маска. В его основе будет использоваться корабль Starship, разработка которого продолжается.