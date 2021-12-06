NASA показало единственное в этом году полное солнечное затмение: фото и видео

4 декабря произошло солнечное затмение, которое в Украине видно не было. Лучше всего его можно было наблюдать в Антарктиде. Фото и видео явления показало NASA. Его полная фаза длилась 1 минуту 54 секунды.

Затмение полностью или частично можно было наблюдать также в некоторых регионах Южной части Африки, в частности на юге Южной Африки и Намибии, на юге Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

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Как выглядело затмение

Полную видеозапись затмения можно посмотреть на YouTube-канале NASA. Ролик, предоставленный участниками антарктической экспедиции Тео Борисом и Кристианом Локвудом, длится 1 час 46 минут.

Солнечное затмение в 2021 году: видео

Все началось в 6:30 UTC.

Полное затмение можно увидеть с 1:07:00 минуты видео.

Также редкое явление зафиксировали с борта МКС. Американская астронавт Кейла Бэррон с Международной космической станции сфотографировала, как в этот момент выглядела Земля.



Солнечное затмение в 2021 году с борта МКС / Фото Кейла Бэррон



Солнечное затмение в 2021 году с борта МКС / Фото Кейла Бэррон

Чтобы сделать эти фото, экипаж 66-й экспедиции втиснулся в модуль МКС "Купол"

Мы увидели, как Луна отбрасывает на поверхность Земли продолговатую тень. Это было невероятное зрелище,

– говорит Кейла Бэррон.

Солнечное затмение можно увидеть, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, закрывая собой звезду. В год на Земле может наблюдаться не более пяти солнечных затмений.