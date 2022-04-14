NASA показала аппарат Psyche, который отправится к самому дорогому астероиду

Космическое агентство США показало СМИ аппарат Psyche (Психея), который уже в августе будет запущен в одноименный астероид. Демонстрация проводилась в чистой комнате Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory; JPL) NASA.

В настоящее время проект находится на завершающей стадии. Летом его отправят в космический центр Кеннеди во Флориде. Если все пойдет по плану – Psyche будет запущен в августе.

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Как будет проходить полет Psyche

После старта аппарат отправится в Марс.

В мае 2023 года он совершит гравитационный маневр у Красной планеты.

Конечную цель аппарат достигнет в начале 2026 года.

Космический зонд выйдет на орбиту вокруг астероида Психея, где пробудет около двух лет.

Подробнее о миссии Psyche: смотрите видео

Чем астероид Психея так интересен

Психея – уникальный объект Солнечной системы, часто называют самым дорогим астероидом. Все потому, что он в основном состоит из железа и никеля. Размеры космического камня далеко не рекордны для Солнечной системы (диаметр около 250 км). В то же время астероид является одним из самых трудных среди известных – на Психею приходится почти 1% массы всех объектов в поясе астероидов.

Масса астероида составляет около 2,27×1019 килограммов. Учитывая состав объекта, его условная цена, по некоторым оценкам, может составить около

Исследователи предполагают, что Психея является ядром или частью ядра большего тела, которое сформировалось на ранних этапах Солнечной системы, но было разрушено в результате столкновения с другим телом.