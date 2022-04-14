В настоящее время проект находится на завершающей стадии. Летом его отправят в космический центр Кеннеди во Флориде. Если все пойдет по плану – Psyche будет запущен в августе.
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Как будет проходить полет Psyche
- После старта аппарат отправится в Марс.
- В мае 2023 года он совершит гравитационный маневр у Красной планеты.
- Конечную цель аппарат достигнет в начале 2026 года.
- Космический зонд выйдет на орбиту вокруг астероида Психея, где пробудет около двух лет.
Подробнее о миссии Psyche: смотрите видео
Чем астероид Психея так интересен
Психея – уникальный объект Солнечной системы, часто называют самым дорогим астероидом. Все потому, что он в основном состоит из железа и никеля. Размеры космического камня далеко не рекордны для Солнечной системы (диаметр около 250 км). В то же время астероид является одним из самых трудных среди известных – на Психею приходится почти 1% массы всех объектов в поясе астероидов.
Исследователи предполагают, что Психея является ядром или частью ядра большего тела, которое сформировалось на ранних этапах Солнечной системы, но было разрушено в результате столкновения с другим телом.