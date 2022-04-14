В настоящее время проект находится на завершающей стадии. Летом его отправят в космический центр Кеннеди во Флориде. Если все пойдет по плану – Psyche будет запущен в августе.

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Как будет проходить полет Psyche

После старта аппарат отправится в Марс.

В мае 2023 года он совершит гравитационный маневр у Красной планеты.

Конечную цель аппарат достигнет в начале 2026 года.

Космический зонд выйдет на орбиту вокруг астероида Психея, где пробудет около двух лет.

Подробнее о миссии Psyche: смотрите видео

Чем астероид Психея так интересен

Психея – уникальный объект Солнечной системы, часто называют самым дорогим астероидом. Все потому, что он в основном состоит из железа и никеля. Размеры космического камня далеко не рекордны для Солнечной системы (диаметр около 250 км). В то же время астероид является одним из самых трудных среди известных – на Психею приходится почти 1% массы всех объектов в поясе астероидов .

Интересный факт! Масса астероида составляет около 2,27×1019 килограммов. Учитывая состав объекта, его условная цена, по некоторым оценкам, может составить около 700 квинтиллионов долларов .