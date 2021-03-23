SpaceX – одна из немногих компаний, которая выводит на орбиту огромную группировку спутников связи. С таким количеством новых объектов шансы на столкновение стремительно увеличиваются. Из-за этого в NASA решили заключить соответствующее соглашение со SpaceX, которое обяжет компанию принять надлежащие меры, чтобы предупредить такие инциденты.

Сейчас на низкую околоземную орбиту выведено более 1000 спутников компании SpaceX, которые обеспечивают работу интернета Starlink в нескольких странах мира в тестовом режиме. Вместе с тем SpaceX продолжает выводить на орбиту все больше спутников.

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Следовательно, NASA объявило о сделке, гарантирующей, что эти спутники (как и будущие) не будут мешать ни одной из его миссий. Обнародованное соглашение называется "безвозмездным договором". Это означает, что ни одна из сторон не получает оплату или другое вознаграждение, но обе при этом получают то, что хотят.

Что означает соглашение между NASA и SpaceX

В документе поясняется, что SpaceX находится в уникальном положении сейчас, и это дает NASA право в соответствии с законом о космосе вести переговоры о сделке, которая гарантирует, что ведомство сможет продолжать выполнять свои миссии.

Обязательства SpaceX

SpaceX обязуется переориентировать свою группировку, чтобы избежать любых возможных столкновений с объектами NASA. Компания также будет сообщать NASA о предстоящих "отключениях", когда спутники Starlink не смогут маневрировать, чтобы избежать столкновения. Обычно это время между запуском спутников и достижением ими целевой орбиты. SpaceX также внесет некоторые изменения в свои запуски, чтобы аппараты Starlink никогда не подходили слишком близко к Международной космической станции.

Кроме того компания Илона Маска будет информировать NASA о работах с целью уменьшения отражательной способности спутников Starlink, которые мешают астрономам и исследователям.

Обязательства NASA

NASA обязалось, что предоставит детальные данные о том, где будут расположены все космические корабли, что позволит SpaceX держаться подальше.

Проект Starlink, созвездие спутников и проблемы космического мусора

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня SpaceX вывела в космос около 2% от запланированного количества аппаратов, но спутники Starlink уже создают угрозу космического мусора. В сентябре 2019 года Европейскому космическому агентству пришлось в последнюю минуту применить маневр уклонения на своем спутнике Aeolus, чтобы избежать возможного столкновения с аппаратом Starlink. Вероятность столкновения составляла 1 к 1000. Это может показаться незначительной угрозой, но NASA обычно отправляет корабли к МКС при вероятности столкновения не менее 1 из 100 000.

В Европейском космическом агентстве (ESA) заявили, что им пришлось переместить свой спутник, потому что у SpaceX не было плана действий. SpaceX объяснила, что пропустила электронные письма ESA по этой проблеме из-за "ошибок" в ее системе связи.

Опасность столкновения в космосе является высокой и может принести большое количество проблем для спутников и аппаратов, находящихся на орбите. В результате столкновения могут образоваться тысячи новых обломков, летающих на орбите быстрее пуль и создающих опасность для МКС и других аппаратов. В SpaceX понимают проблему космического мусора и рассматривают возможность использования корабля Starship для "уборки" старых аппаратов и крупных обломков с орбиты.