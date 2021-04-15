Вероятным местом действия станет Международная космическая станция. Разрешения на сам полет и съемки еще не выданы, пока идет лишь стадия обсуждения.

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Что задумали создатели

Будущее шоу получило название "Space Hero", что можно перевести как "Космический герой". Деталей пока нет. Его сценарий неизвестен, а количество участников не называют. Возможно, причиной тому является то, что пока не понятно, на что именно из замыслов продюсеров согласятся в NASA.

В реалити-шоу смогут участвовать все, кто свободно владеет английским языком и достигли 18 лет. Первого победителя надеются представить уже в 2023 году. Организаторы рассказывают, что Space Hero стремится провести целых 15 сезонов шоу в течение следующих 30 лет и вывести победителей за пределы космической станции на Луну и Марс.

Предполагается, что шоу пройдет в два этапа – масштабный кастинг за право полететь на МКС и само путешествие. Компания не объявила, какую ракету-носитель или космический корабль она планирует использовать для выполнения миссии.

Один из важных элементов шоу – круглосуточная интерактивная прямая трансляция происходящего, без перерывов и выходных.