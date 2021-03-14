Космический телескоп Hubble частично вернулся к своей работе после программного сбоя, произошедшего 7 марта. По данным NASA, космическая обсерватория возобновила свою работу 11 марта, в четверг.

Несмотря на то, что Hubble вернулся в свое рабочее состояние, агентство по-прежнему решает проблему, связанную с одним из научных инструментов 30-летнего телескопа.

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С момента своего возвращения к работе телескоп провел первые астрономические наблюдения с помощью спектрографа Cosmic Origins для картографирования потоков газа в ядрах галактик. Однако в данный момент широкоформатная камера Wide Field Camera 3 аппарата отключена. Команда расследует проблему подачи на нее низкого напряжения, из-за чего ее пока невозможно вернуть в работу,

– сообщило NASA.

Камера Wide Field Camera 3 (WFC3) была установлена астронавтами на космическом телескопе Hubble во время миссии обслуживания 4 (STS-125) в мае 2009 года.

Проблема с Wide Field Camera 3 стала неожиданной для NASA. Она проявилась в тот момент, когда телескоп после решения проблемы с программным сбоем возвращался из безопасного режима в преднаучный. NASA не объяснили дополнительных деталей о текущем состоянии камеры. Сейчас команда инженеров занимается поиском возможных решений.

Причина сбоя программного обеспечения в Hubble

Американское космическое агентство объяснило, что программный сбой возник после недавнего обновления прошивки телескопа, которая использовалась для отладки одного из его гироскопов. Hubble оснащен шестью гироскопами, благодаря которым он может ориентироваться в пространстве и нацеливать свою камеру на очередной объект научного исследования. Спустя три десятилетия работы аппарата в космосе функционировать остались лишь три его гироскопа. Команда отключила программное обновление и планирует заняться его доработкой позже.

Пока телескоп находился в безопасном режиме, инженеры обнаружили еще одну поломку. В космической обсерватории есть специальная шторка которая блокирует чувствительную аппаратуру от прямых солнечных лучей, на тот случай, если телескоп повернется в сторону светила. По заявлениям NASA, для своей прямой задачи эта шторка никогда не использовалась. Однако она должна была автоматически закрыться, когда телескоп вошел в безопасный режим, но не закрылась. В агентстве сообщили, что инженеры уже решили эту проблему, переключив шторку на резервный двигатель.

Космический телескоп Hubble был выведен на орбиту Земли в апреле 1990 года. С тех пор космическую обсерваторию обновляли и ремонтировали пять раз в рамках пилотируемых миссий шаттлов. Последний раз профилактика аппарата проводилась в 2009 году. В 2011 году США закрыли программу космических шаттлов, но телескоп работает до сих пор. По словам NASA, у легендарного Hubble впереди еще много работы.