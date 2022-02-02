Также в документе говорится, что партнеры NASA в рамках проекта МКС – Канадское космическое агентство (CSA), Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) – провели анализ возможности использования Международной космической станции до 2028 года.

Не пропустите Космический самолет, который создает Китай, доставит пассажиров из Нью-Йорка в Лондон только через час.

Что касается России, то ее профильное космическое агентство "Роскосмос" планирует использовать свой сегмент станции до 2024 года. В то же время, в отчете NASA говорится, что и российская сторона пока еще оценивает возможности для продления эксплуатации станции до 2030 года.

Как МКС затопят в океане

В документе NASA отмечается, что операцию по выводу МКС с низкой околоземной орбиты планируется начать 31 января 2031 года. Схождение станции с орбиты планируется осуществлять силами двигательных установок самой МКС, а также с помощью двигателей присоединенных к ней кораблей.

В NASA подсчитали, что для этого понадобится три российских космических грузовика "Прогресс". Дополнительно могут использовать силы космического аппарата Cygnus компании Northrop Grumman.

После ухода МКС с орбиты ее обломки должны упасть в безлюдную зону южной части Тихого океана рядом с "Точкой Немо". Это наиболее отдаленная точка от любой суши на Земле, которую называют "кладбищем космических кораблей".



Точка Немо в Тихом океане / Фото Wikipedia

Интересно, что недавно NASA получила новый модуль для МКС, правда, он надувной. Bigelow Aerospace передала права собственности на модуль BEAM Космическому центру имени Линдона Джонсона в декабре 2021 года. В январе 2022 года NASA нашла подрядчика для технического обслуживания новоприобретенного компонента МКС.