NАSA планирует проверить способность Земли защититься от астероида

В голливудских блокбастерах мы привыкли к тому, что любую опасность из космоса можно одолеть с помощью команды смельчаков во главе Брюсом Уиллисом или Уиллом Смитом. Однако в реальной жизни все далеко не так. Человечество до сих пор не разработало каких-то проверенных методов защиты от угроз со стороны астероидов. Однако NАSA собирается это исправить.

Миссия обещает стать самой зрелищной за последние годы. Стартует она 23 ноября. Именно тогда аппарат Dart отправится в космос на борту ракеты Falcon 9.

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Как будут защищать Землю

Проект направлен на один из возможных вариантов противостояния астероидам – изменение их траектории.

Dart, который также носит название "кинетический импактор", является первым в истории аппаратом с таким назначением.

Суть его работы заключается не в использовании ядерных зарядов, а исключительно кинетической энергии.

Его целью будет астероид Дидим. Аппарат массой 555 килограммов должен врезаться в объект диаметром 780 метров на скорости 6,6 километра в секунду.

Согласно плану, это должно изменить его скорость и траекторию, чего будет достаточно для коррекции курса астероида.

Обратите внимание. Несмотря на разницу в массе, меньший астероид представляет наибольшую угрозу для Земли, поскольку объекты такого размера значительно труднее заметить. К тому же в космосе их больше.

Второй аппарат, LICIACube, который запустят отдельно от DART, займется сбором данных после столкновения. Он должен записать момент удара и зафиксировать кратер, который от него останется. Таким образом целью этой репетиции будет проверка способности землян изменять траекторию движения космических тел сравнительно малых размеров. Живая трансляция запуска будет вестись по телеканалу NASA TV и на сайте агентства.