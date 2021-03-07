NASA планирует отправить первую женщину на Луну к концу десятилетия
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США имеет целью в течение ближайших 10 лет высадить на Луну первую женщину.
Источник:CBS News
Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала, что миссия планируется в рамках программы "Артемида". Ее участниками станут девять женщин и девять мужчин.
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Чарли Блэквелл-Томпсон отметила, что женщины в NASA прошли долгий путь и они смогут пойти еще дальше, если смогут ступить на естественный спутник Земли.
Изучение Луны позволит осуществить научные открытия
Руководитель космических запусков NASA добавила, что возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и совершить множество научных открытий.
Учиться можно гораздо больше. Мы все еще учимся на образцах, возвращенных во время космической программы " Аполлон",
– подытожила Чарли Блэквелл-Томпсон.
Что такое программа "Артемида"?
Лунная программа "Артемида" была анонсирована NASA в 2019 году. В рамках этой программы планируется реализация трех этапов.
Сначала должен состояться беспилотный полет корабля Orion вокруг спутника Земли, после чего этот же маршрут будет повторен, но уже с экипажем на борту.
На завершающем этапе, реализация которого запланирована на 2024 год, на Луну должны высадиться астронавты.
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