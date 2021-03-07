Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США имеет целью в течение ближайших 10 лет высадить на Луну первую женщину.

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала, что миссия планируется в рамках программы "Артемида". Ее участниками станут девять женщин и девять мужчин.

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Чарли Блэквелл-Томпсон отметила, что женщины в NASA прошли долгий путь и они смогут пойти еще дальше, если смогут ступить на естественный спутник Земли.

Изучение Луны позволит осуществить научные открытия

Руководитель космических запусков NASA добавила, что возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и совершить множество научных открытий.

Учиться можно гораздо больше. Мы все еще учимся на образцах, возвращенных во время космической программы " Аполлон",

– подытожила Чарли Блэквелл-Томпсон.

Обратите внимание! По информации телеканала CBS News, в настоящее время реализация программы "Артемида" задерживается из-за перерасхода средств.