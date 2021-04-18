Ранее полет первого винтового аппарата на Марсе уже дважды переносили из-за технических сложностей и выявленных неполадок. Для решения проблем специалистам NASA пришлось модифицировать и обновить программное обеспечение Ingenuity.

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Процедура заняла несколько дней, также потребовалось немного времени на то, чтобы загрузить и установить новый набор команд на летательный аппарат.

Новая дата полета Ingenuity и как будут проходить испытания

Полет Ingenuity запланирован на понедельник, 19 апреля в 10:30 по киевскому времени. Трансляция полета марсианского вертолета Ingenuity будет доступна в режиме онлайн 19 апреля на сайте NASA, а также на YouTube-канале агентства.

Во время полета Ingenuity поднимется примерно на три метра над поверхностью Марса, потом зависнет на месте на 30 секунд, после чего развернется и совершит посадку. Во время полета камера, размещенная на нижней стороне дрона, будет делать снимки марсианской поверхности со скоростью 30 кадров в секунду. В это же время вторая камера будет направлена на горизонт, пока Ingenuity будет находиться в полете. Марсоход Perseverance уже занял оптимальную позицию и также будет фиксировать полет дрона во всех деталях.

Для чего NASA отправило на Марс вертолет

Аппарат Ingenuity массой 1,8 килограмма прибыл на Марс 18 февраля на борту марсохода Perseverance. На поверхность Красной планеты дрон спустился 4 апреля и с тех пор специалисты NASA проводят предполетную подготовку.

Первый марсианский вертолет имеет лишь одну задачу – взлететь. Как только дрон поднимется в воздух, его основную миссию можно будет считать выполненной. Ingenuity отправили на Марс именно для доказательства работоспособности концепции полетов на Красной планете на винтовых аппаратах. Успех миссии будет означать, что уже в ближайшем будущем мы увидим больше программ с применением такого рода аппаратов с разной целью.

Если Ingenuity успешно поднимется в воздух и совершит посадку, специалисты NASA подготовят для него новые задачи. Возможно, это будет полет на небольшую дистанцию и тест возможностей разведки. В будущем аппараты как Ingenuity помогут нам лучше и детальнее изучать поверхность Марса, поэтому миссия дрона важна, а ее успех без преувеличения можно будет считать историческим.