Раніше політ першого гвинтового апарата на Марсі вже двічі переносили через технічні складнощі та виявлені неполадки. Для вирішення проблем фахівцям NASA довелося модифікувати та оновити програмне забезпечення Ingenuity.

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Процедура зайняла кілька днів, також знадобилося трохи часу на те, щоб завантажити та встановити новий набір команд на літальний апарат.

Нова дата польоту Ingenuity та як проходитимуть випробування

Політ Ingenuity запланований на понеділок, 19 квітня о 10:30 за київським часом. Трансляція польоту марсіанського вертольота Ingenuity буде доступна в режимі онлайн 19 квітня на сайті NASA, а також на YouTube-каналі агентства.

Під час польоту Ingenuity підніметься приблизно на три метри над поверхнею Марса, потім зависне на місці на 30 секунд, після чого розвернеться і здійснить посадку. Під час польоту камера, розміщена на нижньому боці дрона, буде робити знімки марсіанської поверхні зі швидкість 30 кадрів в секунду. У цей же час друга камера буде направлена на горизонт, поки Ingenuity перебуватиме у польоті. Марсохід Perseverance вже зайняв оптимальну позицію і також фіксуватиме політ дрона у всіх деталях.

Для чого NASA відправило на Марс вертоліт

Апарат Ingenuity масою 1,8 кілограма прибув на Марс 18 лютого на борту марсохода Perseverance. На поверхню червоної планети дрон спустився 4 квітня і відтоді фахівці NASA проводять передполітну підготовку.

Перший марсіанський вертоліт має лише одне завдання – злетіти. Як тільки дрон підніметься у повітря, його основну місію можна буде вважати виконаною. Ingenuity відправили на марс саме для доведення роботоздатності концепції польотів на Червоній планеті гвинтовими апаратами. Успіх місії означатиме, що вже у найближчому майбутньому ми побачимо більше програм із застосуванням такого роду апаратів з різною метою.

Якщо Ingenuity успішно підніметься у повітря і здійснить посадку, фахівці NASA підготують для нього нові завдання. Можливо це буде політ на невелику дистанцію та тест можливостей розвідки. У майбутньому такі апарати як Ingenuity допоможуть нам краще та детальніше вивчати поверхню Марса, тож місія дрона важлива, а її успіх, без перебільшення, можна буде вважати історичним.