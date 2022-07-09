NASA осудило российских космонавтов за антиукраинскую пропаганду в космосе

Наконец-то в NASA отреагировали на откровенно глупую затею "роскосмоса" на Международной космической станции. Ведомство резко осудило действия трех российских космонавтов на борту станции, недавно позировавших с флагами так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Что случилось

Российское космическое агентство опубликовало 4 июля две фотографии в своем Telegram-канале, на которых так называемые космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков на борту МКС позируют с флагами самопровозглашенных республик.

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Ждать от "роскосмоса" чего-то разумного уже давно не стоит, так что такое проявление имперских амбиций кремля в космосе вряд ли кого-то сильно удивило. Между тем NASA никак не отреагировало на поступок российского космического ведомства в очередной раз делая вид, что ничего не произошло.

Поэтому американское агентство получило ряд критики в сети и впоследствии опубликовало заявление с критикой действий "роскосмоса".

NASA решительно осуждает Россию за использование Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне несовместимо с основной функцией станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях,

– заявила пресс-секретарь NASA Джеки МакГиннес.

Стоит отметить, что это довольно редкий упрек со стороны NASA в адрес россии, который является основным партнером космического агентства на Международной космической станции. Несмотря на напряженность между Соединенными Штатами и сохраняющейся россией из-за вторжения последней в Украину, NASA и "роскосмос" продолжают совместную работу, чтобы поддерживать непрерывную работу на борту МКС, на которой постоянно работают как американские астронавты, так и российские космонавты.

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Рабочие отношения между ведомствами сохранились в течение всей войны, даже несмотря на то, что глава "роскосмоса" открыто угрожал возможным выходом из партнерства по МКС, а россия шутила о том, что американский астронавт может оказаться в открытом космосе.

Это первый случай, когда NASA открыто осудило действия россии и "роскосмос" в космосе на фоне вторжения в Украину.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.