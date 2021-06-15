NASA отправит сейсмографы на обратную сторону Луны

NASA доставит на Луну три новых комплекта научной аппаратуры, которая нужна для исследования магнитного поля спутника, тепловых потоков и электрической проводимости недр. Также, ученые будут наблюдать за сейсмической активностью Луны, которую будут регистрировать два сейсмографа.
Программа CLPS (Commercial Lunar Payload Services) была запущена НАСА в 2018 году. Ожидается, что она позволит снизить стоимость исследований Луны, ускорит сроки доставки аппаратов на спутник, проб лунной породы на Землю и темпы разведки полезных ресурсов.
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Что известно
10 июня 2021 года агентство объявило о выборе трех новых полезных нагрузок для научных исследований.
- Lunar Vertex представляет собой комплекс из посадочного модуля и лунохода. Они проведут исследование магнитного поля в области Рейнер Гамма, природа которой до сих пор остается для ученых загадкой. Собранные данные позволят не только разобраться в происхождении лунных "вихрей", но и лучше понять строение Луны.
Остальные два комплекта полезной нагрузки отправятся к большому кратеру Шредингер, расположенному на обратной стороне Луны у его южного полюса.
- Farside Seismic Suite будет включать в себя два сейсмографа и поможет определить тектоническую активность на обратной стороне Луны и частоту падения метеоритов. Эта система также предоставит новые данные о внутреннем строении спутника.
- LITMS (Lunar Interior Temperature and Materials Suite) будет состоять из прибора, оснащенного буром и специальным зондом. Он будет вести исследование тепловых потоков и электрической проводимости лунных недр в районе кратера Шредингер, и в сочетании с данными сейсмографов даст более полную картину процессов, которые идут под поверхностью Луны в районе ее южного полюса.