Программа CLPS (Commercial Lunar Payload Services) была запущена НАСА в 2018 году. Ожидается, что она позволит снизить стоимость исследований Луны, ускорит сроки доставки аппаратов на спутник, проб лунной породы на Землю и темпы разведки полезных ресурсов.

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Что известно

10 июня 2021 года агентство объявило о выборе трех новых полезных нагрузок для научных исследований.

Lunar Vertex представляет собой комплекс из посадочного модуля и лунохода. Они проведут исследование магнитного поля в области Рейнер Гамма, природа которой до сих пор остается для ученых загадкой. Собранные данные позволят не только разобраться в происхождении лунных "вихрей", но и лучше понять строение Луны.

Остальные два комплекта полезной нагрузки отправятся к большому кратеру Шредингер, расположенному на обратной стороне Луны у его южного полюса.