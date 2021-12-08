NASA отправило на орбиту прототип нового спутника связи и засекреченный груз

Накануне с мыса Канаверал в США была запущена ракета-носитель ULA Atlas V, которая отправила на земную орбиту прототип спутника лазерной космической связи. Кроме того, в космос полетела и другая полезная нагрузка для Космических сил США.

Двухступенчатая ракета Atlas V стартовала в рамках миссии Space Test Program-3 (STP-3). Запуск пришлось отложить более чем на час из-за сильного ветра после нескольких дней задержек, вызванных утечкой топлива на стартовой площадке.

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Какие спутники отправили на орбиту

Ракета отправила на орбиту два спутника, каждый из которых предназначен для тестирования целого ряда новых технологических решений.

Экспериментальный спутник Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) поможет NASA передавать данные в космос. Сейчас агентство полагается на методы связи, которые базируются на передаче радиосигналов, но, по словам официальных лиц NASA, лазеры значительно эффективнее. Большинство другой полезной нагрузки, которая запущена в рамках программы космических испытаний вооруженных сил США, строго засекречено.

Еще один спутник STPSat-6 выполняет функцию ультрафиолетового спектрокоронографа NASA и используется военно-морской опытной лабораторией США для изучения происхождения солнечных частиц.

Другая полезная нагрузка

Этот запуск ознаменовал собойс момента создания в 2002 году. Это также 672-й полет ракеты семейства Atlas с момента его дебюта в 1950-х годах.

Atlas V также отправила на орбиту полезную нагрузку для Национального управления ядерной безопасности США, предназначенную для обнаружения ядерных взрывов из космоса, и новый тип космической двигательной установки, которая будет испытана на орбите.

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Чем особенный этот запуск

Полет разрешил протестировать три обновления Atlas V:

новый обтекатель для полезной нагрузки;

бортовую систему питания;

улучшенную систему навигации.

ULA надеется, что, протестировав эти новые функции на Atlas, она сможет оценить их в действии, прежде чем они дебютируют на новой ракете Vulcan Centaur, которая должна быть введена в эксплуатацию уже в следующем году.