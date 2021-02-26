Супертяжелая ракета-носитель NASA Space Launch System (SLS) столкнулась с новой задержкой повторных огневых испытаний. Из-за этого запланированная на этот год беспилотная миссия "Артемида-1" к Луне может оказаться под угрозой.

В течение нескольких месяцев сотрудники NASA проводили серию испытаний на основной ступени ракеты SLS в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи). Затем эту ступень перевезли на барже в Космический центр Кеннеди во Флориде. Остальные компоненты миссии "Артемида-1" уже находятся там.

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Огневые испытания сверхтяжелой SLS

В январе NASA провело критически важное огневое испытание двигателей основной ступени своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System, но оно прервалось слишком рано из-за завышенных параметров безопасности. Затем NASA и Boeing объявили о готовности провести 26 февраля в 1:00 по киевскому времени повторные испытания.



Работа двигателей SLS во время последних испытаний / Скриншот NASA TV

Однако теперь американское агентство сообщило, что один из восьми клапанов на основной ступени SLS не работает должным образом – в связи с этим инженеры были вынуждены отложить огневое испытание, причем новая дата пока не объявлена.

NASA подтвердило, что данный клапан работал должным образом во время первого огневого испытания, проведенного 17 января. В тот раз процедура закончилась через 67 секунд вместо запланированных восьми минут – этого оказалось недостаточно, чтобы собрать все необходимые данные для подтверждения готовности основной ступени.

Проблемы миссии "Артемида" и программы SLS

Программа SLS сталкивается с превышением бюджета и отставанием от графика. Ранее планировалось осуществить запуск в середине 2020 года, но затем специалисты решили провести все важные тесты и огневые испытания в Космическом центре имени Стенниса и осуществить пуск уже в середине 2021 года. Теперь запуск беспилотной миссии к Луне может стартовать в лучшем случае в октябре текущего года. Впрочем, сейчас NASA считает этот срок маловероятным, и очередная задержка точно не поможет с выполнением плана.

Беспилотная миссия "Артемида-1" должна стать важной вехой в новой лунной программе США, ведь высадка людей на Луну в рамках "Артемиды-3" запланирована на 2024 год. Но в последние недели появилось все больше намеков на то, что этот срок может быть смещен: администрация нового президента США Джо Байдена обязалась продолжить работы по возвращению людей на Луну, но в обсуждении ни слова не было сказано про 2024 год, который называла администрация предыдущего президента Дональда Трампа.

Кроме того, исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчек, назначенный в прошлом месяце, сказал недавно в беседе с журналистами Ars Technica, что он считает 2024 год нереалистичным сроком, учитывая нехватку средств в ряде ключевых направлений, включая систему высадки людей.