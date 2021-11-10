В рамках космической программы, известной как "Артемида", NASA построило самую мощную на сегодня ракету SLS и корабль Orion, предназначенный для экипажа. В то же время космическое агентство заключило соглашение с компанией Илона Маска SpaceX на строительство лунного лендера, который и должен высадить людей на Луну теперь уже в 2025 году.

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Контракт с SpaceX и суд

SpaceX в рамках сделки получило финансирование в размере 2,9 миллиарда долларов, которые пойдут на разработку специальной версии Starship, который адаптируют для высадки на поверхность естественного спутника Земли.



Визуализация корабля Starship, предназначенного для высадки на Луну / Фото NASA

Изначально для строительства модулей NASA планировало заключить контракты с двумя компаниями – это должно было стимулировать здоровую конкуренцию. Но после того, как финансирование было сокращено, контракт отдали только SpaceX, в результате чего Blue Origin сначала выступила с протестами, а затем обратилась в суд.

Это привело к тому, что NASA и SpaceX временно не могли сотрудничать, поскольку из-за судебных процессов вынуждены были приостановить работы не менее чем на 7 месяцев.

Как будет реализована программа"Артемида"

Сейчас объявлено, что программа будет реализована в несколько стадий.

В ходе первой стадии Artemis I уже в начале 2022 года состоится дебютный полет SLS с капсулой Orion вокруг Луны, но пока без астронавтов.

состоится дебютный полет SLS с капсулой Orion вокруг Луны, но пока без астронавтов. На этапе Artemis II состоится аналогичный, но пилотируемый полет – не раньше мая 2024 года .

. Сама же высадка на Луну произойдет не раньше 2025 года. До этого не исключена беспилотная посадка на Луне модуля, разрабатываемого SpaceX.

Другие причины задержки

Кроме изменения сроков в NASA заявили, что намерены изменить стоимость реализации некоторых программ в рамках Artemis, в частности разработки капсулы Orion. Ее конечная цена увеличится с 6,7 миллиарда до 9,3 миллиарда долларов, а стоимость разработки SLS вырастет с 9,1 миллиарда до 11 миллиардов.



Визуализация ракеты SLS / Фото NASA

Среди факторов, мешающих реализации программы, в NASA назвали и "увеличение масштаба" проекта капсулы Orion, а также пандемию COVID-19, что повлекло перебои в работе цепочки поставщиков.

Кроме того, в прошлом году NASA попросило у конгрессменов 3,2 миллиарда для придания импульса проекту посадочного модуля, но получило лишь четверть запрошенной суммы. Кроме того, обвиняют администрацию Трампа – как теперь утверждается, при выборе даты высадки на Луну в свое время не учитывали реальных технических возможностей.

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Программа "Артемида"

Решение о высадке людей на Луну в 2024 году принято еще администрацией президента Дональда Трампа – в 2019 году власти порекомендовали NASA поторопиться с подготовкой реализации программы Artemis, хотя многие эксперты сомневались, что план осуществим в такие короткие сроки.

Сроки готовности ракеты SLS постоянно переносятся. Ранее ее дебют планировался на 2017 год, теперь его перенесли на февраль 2022 года. Кроме того, NASA должно создать еще множество жизненно необходимых технологий, например – лунные скафандры нового типа.

С приходом администрации Джо Байдена изначально сроки не изменились, но теперь команда нового президента признала, что выполнить миссию в 2024 году невозможно.