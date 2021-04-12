Специалисты решили отложить запуск из-за аномалий во время пятничного испытания (9 апреля), которое должно было показать, что лопасти вертолета достигают скорости в 2400 оборотов в минуту.

Интересно Марсианский вертолет Ingenuity подвигал лопастями в рамках подготовки к полету

Во время высокоскоростного испытания вращения роторов в пятницу последовательность команд, контролирующих испытания, закончилась раньше запланированного срока из-за срабатывания таймера безопасности. Это произошло, когда он пытался перевести бортовой компьютер из режима "Перед полетом" в режим "Полет". Вертолет цел и передал на Землю полный набор телеметрии,

– написали официальные представители NASA в заявлении.

Что случилось с вертолетом

Инженеры все еще изучают данные, полученные с маленького вертолета, чтобы точно понять, что произошло, но команда надеется повторить неудачное испытание чуть позже. Ранее инженеры успешно разблокировали лопасти вертолета и протестировали их вращение на низкой скорости – 50 оборотов в минуту.

"Таймер безопасности контролирует последовательность команд и предупреждает систему о любых потенциальных проблемах. Это помогает системе функционировать в соответствии с планом и оставаться в безопасности, не продолжая работу, если наблюдается любая проблема", – говорится в сообщении NASA.

Высадка ровера и вертолета на Марсе

Ровер Perseverance размером с автомобиль приземлился внутри кратера Езеро диаметром 45 километров 18 февраля – тогда вертолет массой 1,8 кг еще был прочно закреплен на дне марсохода в сложенном состоянии. После сброса кожуха Perseverance развернул Ingenuity, довел заряд батарей вертолета до 100%, выгрузил на поверхность Марса и отъехал на небольшое расстояние.

До этого момента дрон питался от марсохода, а теперь получает энергию исключительно от солнца – она нужна не только для полетов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночей (температура опускается до -90° C).