NASA отдало разработку лунных скафандров двум частным компаниям

NASA объявило, что отдаст разработку новых скафандров для американских космонавтов двум частным компаниям: Axiom Space и Collins Aerospace. Скафандры будут использоваться на МКС и при высадке на поверхность Луны.

Контракт рассчитан до 2034 года и суммарно обе компании заработают на заказ до 3,5 миллиарда долларов. Компании смогут использовать наработки NASA, а также будут владеть скафандрами и смогут использовать их или созданные технологии для коммерческих миссий.

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Сегодня NASA использует для выходов в открытый космос из МКС скафандры, которые были разработаны еще в конец 90-х годов, причем они, по сути, являются доработанной версией скафандра, который впервые начали применять еще в 1983 году. NASA приступила к разработке скафандров нового поколения еще в 2007 году и с тех пор потратила на это более 400 миллионов долларов, однако они так и не готовы к использованию. При этом уже в 2025 году агентство намерено взорвать своих астронавтов на Луну.

В связи с этим NASA решило отдать разработку и сопровождение скафандров нового поколения частным компаниям, по аналогии с другими проектами, такими как доставка астронавтов на МКС и поверхность Луны, которыми также занимаются компании, а не само агентство.

Следовательно, контракт получили Collins Aerospace, которая участвовала в разработке текущего скафандра NASA, и Axiom Space, которая занимается отправкой туристов на МКС и планирует создать на станции свой сегмент.

Первыми задачами по контракту, кроме разработки, будет демонстрация работы скафандров во время выходов в открытый космос с МКС и высадки на Луну в рамках миссии Артемида-3, которая назначена уже на 2025 год.

В основном NASA предоставит компаниям свободу в разработке, но агентство имеет требования по размеру: скафандры должны подходить людям разных размеров, с 5-го процентиля для женщин до 95-го для мужчин (т.е. он должен подходить женщинам начиная с пяти процентов самых низких и 95 процентам самых высоких мужчин).

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Всего в конкурсе на контакт участвовало более 40 компаний, в том числе SpaceX, разработавших свои скафандры для экипажа космического корабля Crew Dragon. В конце этого года компания впервые продемонстрирует его работу в открытом космосе: в рамках миссии Polaris она откроет люк корабля и выпустит одного из космических туристов за его пределы, тогда как остальные будут находиться внутри, но в безвоздушном пространстве.