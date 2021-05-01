Такое решение NASA означает, что SpaceX должна прекратить любую деятельность, связанную с контрактом в рамках лунной программы. Решение о продлении или отмене контракта появится не позднее 4 августа 2021 года. Именно к этому сроку с ситуацией обещает разобраться Счетная палата США.

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К Луне полетит лунная версия Starship / Фото SpaceX

Позиция Джеффа Безоса

Почти сразу после того, как NASA выбрала SpaceX для разработки лунного модуля, Blue Origin Джеффа Безоса подала жалобу в Счетную палату США против решения NASA.

Юристы главы Amazon утверждали, что NASA изменило условия конкурса, сократив бюджет и вовремя не предупредило участников об этих изменениях. Из-за этого компании-участники не получили возможность внести коррективы в свои предложения. Также, юристы Джеффа Безоса считают, что своим выбором NASA предоставило "необоснованное преимущество" Starship.

Вслед за Blue Origin протест подал и третий участник конкурса – компания Dynetics.

Важно. Компания Blue Origin разрабатывала свой лунный посадочный модуль вместе с компаниями Draper, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

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Макет лунного модуля National Team / Фото Spectrum



Лунный модуль National Team с 10-метровой лестницей / Иллюстрация Spectrum

Программа по возвращению человека на Луну

В первую очередь, в 2019 году, NASA планировало возвращение на Луну в три этапа:

Artemis 1 – беспилотный облет Луны. Этот этап должен состояться уже осенью 2021 года.

– беспилотный облет Луны. Этот этап должен состояться уже осенью 2021 года. Artemis 2 – пилотируемый облет Луны.

– пилотируемый облет Луны. Artemis 3 – высадка на Луне в 2024 году.

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Также по плану должен был состояться конкурс между тремя командами:

SpaceX ;

; National Team в составе Blue Origin, Draper, Lockheed Martin и Northrop Grumman;

в составе Blue Origin, Draper, Lockheed Martin и Northrop Grumman; и Dynetics.



Лунный спусковой модуль Dynetics / Иллюстрация Dynetics

Детали конкурса на разработку лунного лендера для NASA

Из трех команд NASA должно было присудить победу двоим, чтобы побудить конкуренцию между ними.

Ценовые предложения участников:

SpaceX – 2,89 миллиарда долларов .

. National Team – 5,99 миллиарда долларов .

. Dynetics – по не проверенной информации около 10 миллиардов долларов.

Однако в этом году Конгресс США выделил на программу лишь 850 миллионов долларов, хотя NASA давало запрос на 3,3 миллиарда на 2021 год, чтобы оказаться на Луне в 2024 году. Попав в условия недофинансирования, космическое агентство США решило изменить концепцию: будет только один победитель, а не два.

Как известно, выбрали SpaceX, как более привлекательный вариант в ценовом плане. Однако вполне возможно, что такой выбор был сделан еще и потому, что компания постоянно демонстрирует свои успехи в разработке космического корабля нового поколения Starship.

Кроме этого SpaceX имеют другие успешные проекты, которые их зарекомендовали перед агентством:

ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy ;

и ; космические корабли Dragon и Crew Dragon.

Интересно. Мы в онлайн-режиме наблюдаем за попыткой посадить Starship на Землю. Но лунный Starship не будет иметь аэродинамических плавников или теплозащиты, что делает невозможным его посадку на Землю или другое космическое тело с плотной атмосферой. Поэтому можно считать, что процесс посадки на Луну мы наблюдали во время испытаний Starhopper, SN5 или SN6.



Starship SN5 / Фото SpaceX