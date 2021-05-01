Такое решение NASA означает, что SpaceX должна прекратить любую деятельность, связанную с контрактом в рамках лунной программы. Решение о продлении или отмене контракта появится не позднее 4 августа 2021 года. Именно к этому сроку с ситуацией обещает разобраться Счетная палата США.
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К Луне полетит лунная версия Starship / Фото SpaceX
Позиция Джеффа Безоса
Почти сразу после того, как NASA выбрала SpaceX для разработки лунного модуля, Blue Origin Джеффа Безоса подала жалобу в Счетную палату США против решения NASA.
Юристы главы Amazon утверждали, что NASA изменило условия конкурса, сократив бюджет и вовремя не предупредило участников об этих изменениях. Из-за этого компании-участники не получили возможность внести коррективы в свои предложения. Также, юристы Джеффа Безоса считают, что своим выбором NASA предоставило "необоснованное преимущество" Starship.
Вслед за Blue Origin протест подал и третий участник конкурса – компания Dynetics.
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Макет лунного модуля National Team / Фото Spectrum
Лунный модуль National Team с 10-метровой лестницей / Иллюстрация Spectrum
Программа по возвращению человека на Луну
В первую очередь, в 2019 году, NASA планировало возвращение на Луну в три этапа:
- Artemis 1 – беспилотный облет Луны. Этот этап должен состояться уже осенью 2021 года.
- Artemis 2 – пилотируемый облет Луны.
- Artemis 3 – высадка на Луне в 2024 году.
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Также по плану должен был состояться конкурс между тремя командами:
- SpaceX;
- National Team в составе Blue Origin, Draper, Lockheed Martin и Northrop Grumman;
- и Dynetics.
Лунный спусковой модуль Dynetics / Иллюстрация Dynetics
Детали конкурса на разработку лунного лендера для NASA
Из трех команд NASA должно было присудить победу двоим, чтобы побудить конкуренцию между ними.
Ценовые предложения участников:
- SpaceX – 2,89 миллиарда долларов.
- National Team – 5,99 миллиарда долларов.
- Dynetics – по не проверенной информации около 10 миллиардов долларов.
Однако в этом году Конгресс США выделил на программу лишь 850 миллионов долларов, хотя NASA давало запрос на 3,3 миллиарда на 2021 год, чтобы оказаться на Луне в 2024 году. Попав в условия недофинансирования, космическое агентство США решило изменить концепцию: будет только один победитель, а не два.
Как известно, выбрали SpaceX, как более привлекательный вариант в ценовом плане. Однако вполне возможно, что такой выбор был сделан еще и потому, что компания постоянно демонстрирует свои успехи в разработке космического корабля нового поколения Starship.
Кроме этого SpaceX имеют другие успешные проекты, которые их зарекомендовали перед агентством:
- ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy;
- космические корабли Dragon и Crew Dragon.
Starship SN5 / Фото SpaceX