Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства обнародовало звуки, которые издает Perseverance во время передвижения по Красной Планете.

В NASA опубликовали два звуковых файлов, которые позволяют услышать "кряхтение", стук и другие шумы. Запись сделанное 7 марта при помощи микрофона Entry, Descent, and Landing (EDL) на борту ровера.

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Многие люди, когда смотрят на изображения, не принимают во внимание то обстоятельство, что колеса [марсохода] изготовлены из металла. Движение с такими колесами по каменистому грунту на самом деле весьма громкое,

– отмечают в NASA.

Одна из записей имеет продолжительность около 16 минут. Она сделана во время 27,3-метровой поездки робота по марсианской поверхности в районе кратера Езеро.

Второй файл продолжительностью 90 секунд – это нарезка из нескольких отрывков, при создании которой специалисты NASA отфильтровали определенные шумы.