Запись была сделана 5 сентября 2021 года – именно тогда ученые впервые заметили столкновение с помощью датчиков аппарата. К этому моменту они уже некоторое время отслеживали такие явления. Благодаря информации от InSight, удалось точно определить, где камни врезались в землю. Когда ученые отправили орбитальный аппарат Mars Orbiter, чтобы проверить расчеты, они обнаружили три кратера.

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Звуки Марса

Аудиозапись можно прослушать на официальной странице NASA на сервисе Soundcloud.

Шум звучит так забавно отчасти из-за того, как звуковые волны от удара двигались из-за сухой атмосферы Марса, а также из-за расстояния от места падения до аппарата. В определенных условиях, таких как пустыни, низкочастотные звуки двигаются быстрее, чем высокочастотные. Поэтому находящийся вблизи места столкновения наблюдатель услышит удар, а кто-то, находящийся в километрах от него, будет слышать звук, который в NASA назвали "bloop".

После трех лет ожидания InSight, чтобы обнаружить столкновение, эти кратеры выглядели отлично,

– говорит Ингрид Даубар из Университета Брауна.

Даубар является соавтором статьи в журнале Nature Geoscience, опубликованной 18 сентября с подробным описанием результатов. Используя информацию от этого столкновения, ученые смогли вернуться к старым данным InSight и выделить еще три удара среди 1300 землетрясений, уже обнаруженных инструментом.