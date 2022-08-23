Как звучит черная дыра: NASA опубликовало тревожную запись

На странице NASA в Twitter появилась весьма интересная аудиозапись, на которой слышны звуки, издаваемые черной дырой. Она расположена на расстоянии более 200 миллионов световых лет от Земли в Скоплении Персея.

Скопление Персея является группой галактик шириной 11 миллионов световых лет. Они окутаны облаками горячего газа, который и обеспечивает возможность услышать эти звуки.

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Как звучит черная дыра

Как объясняют ученые, из-за близости черной дыры к газовым облакам колебания звуковых волн издаются в виде газовых рябей.

Неверное представление, что в космосе нет звука, возникает потому, что большая часть пространства является вакуумом, не позволяющим звуковым волнам распространяться. Но в скоплении галактик так много газа, что мы улавливаем настоящий звук космоса. На записи он усилен, чтобы можно было услышать черную дыру,

– говорят в NASA.

Фактически эти тревожные шумы являются набором астрономических данных о дребезжании, превращенных в звуки. Однако поскольку человеческое ухо не способно их уловить, ученым пришлось кое-что подкорректировать, чтобы услышать, как звучит черная дыра.