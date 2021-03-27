Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало прекрасный снимок марсианского ландшафта: на фотографии изображены песчаные дюны, покрытые льдом.

В кадр попал пятикилометровый кратер в северной части Красной планеты. Его дно выстлано причудливыми структурами, края которых покрыты изморозью.

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Впечатляющие дюны на Марсе

В NASA отмечают, что необычный узор мог сформироваться в результате сезонных факторов. На изображении каждый пиксель соответствует 50 сантиметрам марсианской поверхности. На дне кратера можно рассмотреть рисунок из многоугольников с темными сторонами.



Дюны Красной планеты покрыты изморозью / Фото NASA

Изображение передано на Землю с борта автоматической станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Этот зонд был запущен 12 августа 2005 года, а на орбиту Красной планеты он вышел в марте 2006 года.

Для съемки применялся инструмент HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), входящий в оснащение MRO.