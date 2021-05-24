Аэрофотоснимок сделан орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter с высоты около 270 километров 18 апреля 2021 года при помощи инструмента High Resolution imaging Science Experiment. Марсоход четко виден на фото, несмотря на значительное расстояние, которое отделяло его от MRO.

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Curiosity на горе Мон-Мирка / Фото NASA

Путь Curiosity на вершину

Curiosity поднимается на гору Шарп, которая является центральной вершиной кратера Гейла, с 2014 года. Миссия аппарата заключается в поиске признаков существования в прошлом микроорганизмов на Марсе. Покорять скалистое образование Мон-Мирка марсоход начал в марте этого года.

За первые два года пребывания Curiosity на Марсе удалось подтвердить, что кратер Гейла в далеком прошлом был озером и содержал химические элементы, которые делали его пригодным для жизни.

Curiosity также обнаружил частицы органического материала за время пребывания на Марсе и занимался поиском источников выброса метана в марсианскую атмосферу.

Специалисты NASA ожидают, что он продолжит оставаться источником ценной информации. Предполагается, что холмы за Мон-Мирку окажутся богаты сульфатами, и Curiosity сможет их детально исследовать.

Интересно! Теперь США не единственная страна мира, в распоряжении которой есть работающий марсоход. Ранее в этом месяце на планету был успешно доставлен китайский марсоход. Он недавно спустился на поверхность Марса и уже вскоре приступит к исследованиям.