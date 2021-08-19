Название телескопа James Webb (James Webb Space Telescope – JWST) прочно укоренолась в головах людей, интересующихся тематикой космоса. James Webb для многих из них стал синонимом слова "долго". Но поскольку речь идет о NASA, то нужно понимать, что это космическое агентство доводит дела до конца. James Webb должны запустить 31 октября 2021 года. В честь предстоящего события в NASA опубликовали постер.

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Опубликованный NASA постер с телескопом James Webb / Фото NASA

Чем выдающийся телескоп James Webb

Большинство людей на планете слышало о космическом телескопе Hubble. Он уже более 30 лет кружит по орбите и делает все новые открытия. Но "Хаббл" не вечен и имеет свои технологические ограничения, обусловленные тем, когда его разрабатывали и запускали. Но даже эти ограничения не помешали "Хабблу" заглянуть на огромные расстояния, увидев прошлое Вселенной.

James Webb будет в 100 раз мощнее Hubble. Несмотря на долгое конструирование и ввод в эксплуатацию, телескоп олицетворяет собой новейшие технологии. Они позволят получать такие детали далеких объектов, которые "Хабблу" даже "не снились".

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Сравнение главных зеркал телескопов / Фото Wikipedia

Задачи "Джеймса Уэбба"

Телескоп имени Джеймса Уэбба будет насколько мощным, что сможет "разглядеть" водяной пар в атмосфере экзопланет, расположенных за много световых лет от нас.

Аппарат будет активно вести обзор небесной сферы, чтобы зафиксировать свет, образовавшийся в первых звездах и галактиках Вселенной.

Ожидается, что мощностей телескопа будет достаточно для обнаружения спутников экзопланет возле ближайших к нам звезд.

Не обойдет вниманием James Webb и спутники в Солнечной системе: Европа, Ганимед, Каллисто, Энцелад и другие.

Орбита "Джеймса Уэбба"

Орбита нового телескопа будет значительно отличаться от предшественника – "Хаббла". Hubble вращается вокруг Земли на высоте около 570 километров.

Для JWST выбрали другую орбиту. Аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Эта точка расположена на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в противоположной от Солнца стороне.

Такая орбита имеет несколько преимуществ:

Солнце, Земля и Луна не будут мешать астрономическим наблюдениям, ведь будут находиться "позади" телескопа.

Расстояние до Земли будет не очень большим, поэтому будет осуществляться постоянная и бесперебойная связь.

От Солнца будет поступать постоянный поток энергии.

Чтобы защитить инструменты от перегрева достаточно будет солнцезащитного экрана.

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