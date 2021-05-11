Как и в случае с предыдущими тремя полетами Ingenuity, видеозапись осуществлялась с помощью камеры марсохода Perseverance. Но на этот раз был записан и звук вертолета, который после некоторой обработки был синхронизирован с видеозаписью.

Интересно Аппарат NASA Ingenuity сделал фото ровера Perseverance

Исторический момент

Вы уже, видимо, привыкли к тому, что каждый шаг Ingenuity на Марсе называют историческим и не зря, ведь раньше человечество ничего похожего не делало. Так и в этот раз впервые была сделана запись звуков, одного летательного аппарата, с помощью другого космического аппарата на другой планете. И мы впервые сможем услышать звук полета вертолета на Марсе.

Запись видео и звука Ingenuity: смотрите видео

Как удалось записать звук Ingenuity

Сделать это удалось благодаря микрофону, который является частью лазерного прибора Perseverance SuperCam и на самом деле не предназначен для такого рода записей. С его помощью записывается звук воздействия лазера на горные породы, чтобы помочь вычислить такие показатели, как их общая твердость.

Однако его также можно активировать отдельно, чтобы записывать, например, шум ветра на Марсе. Именно по этому фоновому шуму Perseverance уловил звук лопастей вертолета Ingenuity, хотя они находились на расстоянии (80 метров) друг от друга. Вертолет специально располагается на безопасном расстоянии от марсохода во время летных испытаний, чтобы снизить риск его случайного повреждения в случае аварии.

Тем не менее, даже на таком расстоянии можно услышать слабый гул лопастей вертолета, когда тот взлетает и находится в полете.

Мы провели тесты и симуляции, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, поскольку атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Нам посчастливилось записать звук вертолета на таком расстоянии. Эта запись станет настоящей золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы,

– пояснил профессор планетологии в Высшем аэрокосмическом институте (ISAE-SUPAERO) в Тулузе Дэвид Мимун, ответственный за работу микрофона SuperCam Mars.

Интересный факт. Чтобы уловить детали нужна была небольшая обработка звука. Микрофон записывал звук в моно, а команда JPL выделила конкретную частоту звука лопастей вертолета – 84 Гц путем снижения частот ниже 80 или выше 90 герц.