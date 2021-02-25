Самый технологичный на сегодня марсоход NASA Perseverance регулярно отправляет на Землю изображения с Красной планеты. Вслед за видео и несколькими тысячами фотографий, аппарат отправил панораму в большом разрешении и еще больше фото.

Время от времени NASA собирает с некоторых полученных снимков панорамы, проводит цветовую и другую обработку. Именно эти изображения публика обычно видит в прессе, потому что они уже подготовлены для всеобщего обозрения и, как правило, обработаны специалистами. Галерея таких снимков публикуется на отдельной странице миссии.

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Кстати, там NASA, например, опубликовало первую круговую панораму с высоким разрешением, снятую с помощью Mastcam-Z (стереокамеры с поддержкой масштабирования). Она сшита из 142 отдельных изображений, сделанных на третий марсианский день миссии, 21 февраля 2021 года. Желающие могут скачать ее в полном размере или в сжатом формате JPEG.

Панорама Марса

На фрагменте этой круговой панорамы хорошо виден край кратера Езеро, внутри которого и произошла высадка марсохода.



Панорама кратера Езеро / Фото NASA

На другом фрагменте специалисты NASA обратили внимание публики на кусок обветренной скалы, добавив линейку масштаба, чтобы было понятнее, какие детали позволяет улавливать Mastcam-Z.



Фрагмент фото поверхности Марса / Фото NASA

Фотографии, которые делает с орбиты камера HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) на борту аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – марсианский разведывательный спутник) тоже выкладываются на отдельной странице. В ближайшие недели на ней ожидается немало интересных снимков, на которых в том числе будет запечатлен марсоход Perseverance.