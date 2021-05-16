Съемки проводилось с помощью пары камер, прикрепленных к мачте марсохода Perseverance, с которым Ingenuity был доставлен на Марс. Затем изображения были отправлены на Землю, где ученые-инженеры NASA визуализировали полет в 3D.

Интересно NASA опубликовало первую запись звука полета вертолета Ingenuity на Марсе

Для этого они сначала изображения составили в виде видеоролика, а затем перепроектировали кадры, чтобы обеспечить просмотр в стерео путем наложения двух изображений, снятых под разными углами. При просмотре видео с помощью очков с линзами разных цветов получается стереоскопический 3D-эффект.

Важно. Если у вас нет таких 3D-очков, можно воспользоваться инструкцией NASA по созданию таких анаглифных очков.

Полет вертолета Ingenuity в 3D: смотрите видео

В ролике видно, как Ingenuity поднимается на высоту в 5 метров и затем летит в сторону примерно на 50 метров. Этот рекорд продержался недолго, поскольку уже 30 апреля дрон пролетел 266 метров, находясь в полете 117 секунд.

Сейчас Ingenuity находится в ожидании дальнейших инструкций от центра управления в новом районе Марса, куда он добрался в ходе пятого полета.

Интересный факт. Это был первый полет "в один конец", до этого вертолет возвращался на место с которого взлетал, однако на этот раз он переместился в другую зону.