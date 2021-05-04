Плакат разработали в рамках популяризации астрономии. Постер можно скачать на двух языках: английском и испанском. Также присутствуют различные вариации разрешения. Сам файл в формате TIFF и "весит" 196 мегабайт.

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Cygnus X-1
Лебедь Х-1 / Постер NASA / JPL-Caltech

Что известно о Лебедь Х-1

  • Открыли этот источник рентгеновского излучения в 1964 году.
  • Лебедь Х-1 еще называют Cyg X-1, является сокращением от английского названия объекта – Cygnus X-1.
  • В 1974 году физики-теоретики Кип Торн и Стивен Хокинг поспорили о природе объекта. Торн считал, что Cyg X-1 – это черная дыра. Хокинг сделал ставку против этого. Кип Торн оказался прав и выиграл годовую подписку на мужской глянец Penthouse, которую оплатил Стивен Хокинг.
  • Систему Лебедь Х-1 формируют два объекта: черная дыра и звезда-компаньон, которая называется HD 226868.
  • Черная дыра имеет массу около 40 масс Солнца.
  • Возраст черной дыры примерно 5 миллионов лет.