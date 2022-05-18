NASA определилось со временем запуска космического корабля Orion к Луне

Первый полет космического корабля Orion в рамках программы "Артемида" отправится к Луне уже этим летом. Об этом во время слушаний комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям сообщил глава NASA Билл Нельсон.

Миссия Артемида-1 предусматривает непилотируемый полет корабля Orion к Луне в августе 2022 года. На орбите спутника аппарат должен быть несколько недель, после чего он вернется на Землю и спустит на поверхность планеты капсулу для экипажа.

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На этот момент, я бы сказал, что полет состоится в августе. В рамках миссии продолжительностью около тридцати дней будут проверены все системы для совершения непилотируемых полетов,

– ответил Нельсон на вопросы члена комиссии о запуске миссии Artemis-1.

Перед запуском ракета-носитель успешно пройдет стендовое испытание. В ходе испытания специалисты проведут имитацию процедур, необходимых для успешного старта, а также проверят работу систем, интерфейсов и программного обеспечения.

Тестовый полет к Луне

18 марта NASA сообщило, что 98-метровая ракета SLS с космическим кораблем Orion была вывезена на транспортере из цеха вертикальной сборки на стартовую площадку 39B космического центра имени Кеннеди. Однако из-за ряда технических проблем тест неоднократно переносился.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

В ходе миссии "Артемида-2" к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль, полет которого сейчас планируется в 2024 году, должен будет совершить облет природного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета корабль Orion вернется на Землю, а капсула с астронавтами приводится в Атлантике.

В рамках миссии "Артемида-3" уже предстоит высадка американских астронавтов на поверхность Луны.

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Программа Артемида была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – возвращение через 53 года американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, строительство лунной станции на орбите спутника и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.