В NASA дали "зеленый свет" проекту по доставке образцов грунта со спутника Сатурна Титана, которые предварительно соберет октокоптер Dragonfly. Космический аппарат будет состоять из двух модулей, а в роли топлива для путешествия к Земле предлагается использовать жидкий метан, добываемый на Титане.

Проект нового аппарата для Титана, получивший название Titan Sample Return Using In-Situ Propellants, был предложен в рамках программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) – это программа поддержки интересных проектов в области космонавтики, ракетостроения, планетологии и астрофизики, которые могут быть внедрены в течение нескольких десятилетий.

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Его разработкой занимается группа специалистов во главе со Стивеном Олесоном из Исследовательского центра Гленна. Сейчас проект получил 125 тысяч долларов, а команда разработчиков за 9 месяцев должна завершить первый из трех этапов работы, после чего ей нужно будет получить от NASA одобрение, чтобы приступить ко второму этапу.

Предполагается, что конструкция нового аппарата будет схожей с технической характеристикой сейчас NASA и ESA проектом Mars Sample Return. Он будет состоять из спусковых модулей с возможностью возврата, а его задачей станет сбор образцов почвы, собранных октокоптером, и их доставка на Землю, причем в качестве топлива для путешествия к нашей планете модуль должен использовать жидкий метан, добываемый на Титане.

Чем так интересен для исследования Титан

Титан – крупнейший спутник Сатурна, который выделяется еще и тем, что это второе (кроме Земли) небесное тело в Солнечной системе, которое обладает редкими озерами и морями, которые, однако, состоят не из воды, а из смеси метана и этана. Кроме того, Титан имеет плотную непрозрачную атмосферу на основе азота. Рельеф поверхности спутника похож на земной, на нем есть горы, русла рек, каналы и дюны, за формирование которых ответствены ветры, гидрологический цикл на основе углеводородов, и, возможно, криовулканизм.

Для планетологов и астробиологов Титан является крайне интересным объектом для исследований, однако планомерным изучением спутника занимались только два космических аппарата – межпланетная станция "Кассини" исследовала Титан во время близких пролетов мимо, а сброшенный с ее борта спускаемый аппарат "Гюйгенс" получил первое изображение титана с поверхности.

Ожидается, что в 2026 году в космос будет запущен октокоптер Dragonfly, который прибудет на Титан в 2034 году и займется изучением поверхности и атмосферы спутника, перелетая с места на место.