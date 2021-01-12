Американское космическое агентство решило удивить всех любителей космоса, показав, как уверяют астрономы, нечто похожее на гигантского гоблина.

Исследователи NASA рассказывают о таком свойстве человеческой психики, как парейдолии, сообщает Slashgear.

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Что такое парейдолия? Это явление при котором люди видят отдельные части или даже целые образы, рассматривая бесформенные объекты. Чаще всего такой эффект может проявляться во время наблюдения за облаками, когда мозг пытается идентифицировать увиденное, наделяя его свойствами реальных объектов.

Именно парейдолия ответственна за то, что вместо пульсара PSR B1509-58 в созвездии Circinus астрономы NASA увидели гигантского голодного гоблина. Изображение получено специалистами рентгеновской обсерватории Чандра и телескопом Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).



Пульсар PSR B1509-58 в созвездии Сircinus

Столь специфический объект виден благодаря объединению деталей изображения, заполненных синим, пурпурным, зеленым, красным и оранжевым цветами. Некоторые части сливаются воедино, образуя форму, напоминающую выпуклое лицо с открытым ртом. Исследователи отмечают, что в 2009 году этот пульсар был похож на руку, которая пытается дотянуться до горящего неба. Впрочем, каждый может разглядеть на фотографиях что-то свое.



Пульсар PSR B1509-58 – фото 2009 года