В NASA обнаружили вероятную причину проблем с космическим аппаратом Lucy

Сегодня в космос отправляют множество автоматических аппаратов. Их уровень надежности должен быть на самом высоком уровне, ведь на помощь никто не прилетит. И все же происходят конфузы.

Запуск автоматической межпланетной станции (АМС) Lucy состоялся 16 октября 2021 года в 9:34 по всемирному координированному времени. Казалось все идет успешно, пока не настало время зонду раскрыть свои солнечные панели, которые должны обеспечивать поступление энергии. При развертывании одной из двух панелей была обнаружена проблема.

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Проблемы с солнечной панелью Lucy

Обе солнечные панели зонда имеют диаметр 7,3 метра и развернулись словно веер через полчаса после отделения от носителя. Тогда и была обнаружена проблема с одной панелью – панель-Y развернулась успешно и закрепилась, а +Y не смогла этого сделать. Вместо того чтобы раскрыться на 360 градусов, та развернулась на 347 градусов и не смогла закрепиться. При этом условии производство электроэнергии уменьшилось до 90 процентов от запланированного.

С момента запуска люди работали день и ночь, пытаясь понять, что происходит, и я думаю, что мы это понимаем,

– рассказывает главный ученый миссии Lucy Хэл Левисон.

Две панели разворачиваются, когда катушка начинает наматывать специальный шнур. Специалисты считают, что наиболее вероятной причиной проблемы является неисправность в катушке, что стало причиной потери в одной стропы натяжения – из-за этого панель +Y развернулась не полностью. Вероятно, говорят специалисты, катушка не смогла "домотать" еще около 75 сантиметров шнура, чтобы полностью раскрыть панель.

Команда Lucy считает, что сможет исправить эту проблему, снова включив двигатель. Проще говоря, они "потянут сильнее за шнур", восстанавливая натяжение и заставляя панель развернуться полностью и зафиксироваться. Но пока существует вариант оставить все как есть, ведь энергии аппарата вполне хватает.