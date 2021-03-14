В NASA сообщили, что финальное огневое тестирование основной ступени ракеты-носителя SLS (Space Launch System) запланировано на 18 марта. Обратный отсчет для начала испытаний будет запущен 16 марта, после чего останется ждать тестового запуска всех четырех двигателей RS-25 основного степени.

Эта проверка должна стать последней до окончательной сборки РН SLS перед запуском беспилотной миссии к луне.

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Испытания SLS и миссия "Артемида"

Финальное огневое тестирование основной ступени ракеты носителя SLS должно было состояться еще 19 января, но после запуска двигателей автоматика аварийно прервала тестирование. Тест был перенесен на 26 февраля, но снова был отложен после обнаружения неправильной работы клапана подачи жидкого кислорода на один из двигателей. В начале марта клапан был отремонтирован и проверен в составе системы. Теперь в NASA уверены, что все будет работать как надо.

До запуска обратного отсчета и финального теста инженеры NASA еще раз проведут комплексную проверку основной ступени и автоматики. После всех испытаний основная ступень будет отправлена на барже в Центр NASA имени Кеннеди во Флориде для окончательной сборки. В этом центре уже находится вторая ступень, два ускорителя и космический аппарат Orion.

Все элементы ждут завершения проверок основной ступени, график которых все отодвигался и отодвигался. Но надежда на запуск SLS в Автономной миссии на Луну в этом году все еще остается.