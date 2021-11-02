NASA неожиданно отложило запуск корабля SpaceX Crew Dragon к МКС: что случилось

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами на Международную космическую станцию из-за "незначительных проблем со здоровьем" одного из членов экипажа. Повторная попытка реализовать миссию Crew-3 будет осуществлена не ранее 05:36 по киевскому времени 6 ноября с площадки Космического центра Кеннеди

Ранее миссия Crew-3 должна была стартовать 2 ноября, впоследствии ее перенесли на 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. Теперь же помешало здоровье одного из членов экипажа.

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Проблема не является чрезвычайной медицинской ситуацией и не связана с COVID-19,

– сообщил представитель NASA, не уточнив, кто именно из членов экипажа заболел.

Экипаж Crew-3

В состав экипажа миссии Crew-3 входят американские астронавты Раджа Чари, Кайла Баррон и Томас Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Экипаж Crew-3 / Фото SpaceX

Экипаж отправится на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX, который будет выведен в космическое пространство с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Согласно имеющимся данным, до запланированного старта астронавты продолжат соблюдать карантин, находясь на территории Космического центра Кеннеди, а ракета-носитель и космический корабль останутся на стартовой площадке.