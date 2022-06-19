NASA назначило двух астронавтов для тестового полета на корабле Starliner

NASA наконец-то определилось с тем, кто улетит в рамках тестовой пилотируемой миссии на корабле Starliner от Boeing. Астронавты Барри Бутч Уилмор и Суни Уильямс примут участие в испытательном полете экипажа (CFT), первой пилотируемой миссии Starliner на Международную космическую станцию.

Напомним, что второй тестовый полет OFT-2 корабля Starliner без экипажа действовал МКС и успешно приземлился 25 мая. Успех этой миссии и проложил путь для пилотируемого полета, хотя NASA и Boeing до сих пор продолжают анализировать данные OFT-2, чтобы определить причины случившихся в ходе полета нескольких внештатных ситуаций.

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Анализы данных, вероятно, будут продолжаться не менее месяца. NASA намерено завершить оценку и составить график запуска очередной миссии в конце июля, говорится в заявлении представителей агентства.

Подробнее о пилотируемом полете Starliner

В ходе полета астронавт Барри Уилмор будет командовать миссией, Суни Уильямс будет пилотом, а другой астронавт NASA Майк Финке будет тренироваться как резервный пилот.

Испытательный пилотируемый полет будет стартовать на ракете Atlas V United Launch Alliance со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, как это было и в прошлый раз в рамках OFT-2. Ожидается, что миссии будет длиться около двух недель, хотя эти и другие параметры миссии не предопределены; NASA может продлить продолжительность миссии до шести месяцев, если это необходимо, а также может добавить в полет третьего астронавта. Обо всем этом говорится в заявлении агентства.

Что будет дальше

Если пилотируемая миссия пойдет хорошо, NASA перейдет в сертификации Starliner для полетов с экипажем на космическую станцию и обратно. В заявлении космического ведомства говорится, что астронавт агентства Жанетт Эппс уже готовится к полетам в рамках первой из этих миссий, которая называется Starliner-1. Но она также тренируется на капсуле SpaceX Dragon на случай, если обстоятельства потребуют, чтобы она полетела на этом транспортном средстве.

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Напомним, что NASA подписало контракты на полеты астронавтов из Boeing и SpaceX в 2014 году. Миссия SpaceX полностью работает и по состоянию на сегодня уже запустила пять миссий на Crew Dragon в МКС. В то же время Boeing столкнулась с рядом проблем во время первого тестового полета Starliner. Не убавилось их и впоследствии. Только 19 мая удалось совершить успешный тестовый полет в МКС.