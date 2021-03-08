Хотя в марсохода Perseverance на борту имеется оборудование для анализа почвы Марса, Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) запланировало миссию Mars Sample Return. Для того, чтобы доставить образцы марсианского грунта на Землю и проанализировать их в земных лабораторных условиях будет создан специальный аппарат.

NASA и его партнер – Европейское космическое агентство (ЕКА), сделали еще один шаг в этой миссии, заключив контракт с Northrop Grumman Systems на создание двигательной установки на Марс (MAPS) для этой миссии. Стоимость контракта – 60,2 миллионов.

Интересно, что Марсоход Perseverance совершил свое первое путешествие на Марс

Миссия по исследованию Марса

Следующие несколько лет марсоход Perseverance проведет в поисках признаков жизни на Марсе. Все интересное, включая образцы камня и почвы, он поместит в чистые емкости. Затем они будут помещены в пробирки для хранения внутри корпуса марсохода.

Миссия по возврату образцов с Марса начнется в 2026 году. Марсоход Sample Fetch будет доставлен на поверхность Красной планеты для сбора собранных образцов почвы Perseverance, а также Mars Ascent Vehicle (MAV), который отправит их на орбиту Марса в специальном контейнере. Затем космический аппарат Earth Return Orbiter, разработанный Airbus, заберет контейнер с образцами с орбиты Марса и доставит его на Землю.



Аппарат Earth Return Orbiter мисии MSR / Фото ESA