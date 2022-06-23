NASA начало выключать оборудование "Вояджеров", которые сейчас находятся за пределами Солнечной системы

Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" запустили еще в 1977. Первый сегодня является самым удаленным от Земли объектом из всех, созданных человеком – он обогнал даже "Пионера-10", запущенного несколькими годами ранее.

К сожалению, оба аппарата скоро столкнутся с серьезной проблемой – нехваткой энергии. NASA должно отключить часть оборудования, чтобы еще немного продлить срок службы. Однако и этого надолго не станет: впоследствии "Вояджеры" продолжат свой путь в полной тишине и одиночестве.

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Миссия выполнена

Отключение некоторых систем позволит снизить общее энергопотребление и продержать связь с аппаратами на пять лет дольше.

Миссию планировалось продлить до 2025 года, но сейчас исследователи надеются дотянуть до 2030 года.

Зонды питаются от радиоактивного плутония, благодаря которому крохотные бортовые компьютеры – примитивные по сравнению с современными машинами – работают десятилетиями, ведь не требуют большого количества энергии. Все данные отправляются на Землю с помощью устройства, потребляющего примерно столько же энергии, сколько лампочка холодильника.

Количество энергии в системе снижается примерно на 4 ватта в год, что требует сокращения энергопотребления.

Если все пойдет очень хорошо, мы сможем продлить миссии до 2030 года. Но это точно граничная точка,

– сказала Линда Спилкер, планетолог из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Основная цель зондов состояла в том, чтобы пролететь мимо Юпитера и Сатурна. Эту миссию они выполнили уже давно, а затем продолжили лететь дальше, отправляя изображения Солнечной системы и исследуя окружающее пространство. Со временем оба аппарата пересекли границу Солнечной системы, выйдя в межзвездное пространство. Зонды теперь находятся в 19,3 миллиарда и 23,3 миллиарда километров от Земли.

После 2030 года "Вояджеры", скорее всего, потеряют способность связываться с Землей. Но это не значит, что их миссия будет завершена. На обоих аппаратах есть "золотая пластинка", содержащая информацию о Земле: 115 изображений, приветствие на 55 разных языках, звуки Земли, включая ветер, дождь и сердцебиение человека, и 90 минут музыки. Пройдет еще около 20 000 лет, прежде чем зонды с информацией о жизни пролетят около ближайшей звезды Проксима Центавра.