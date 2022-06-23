К сожалению, оба аппарата скоро столкнутся с серьезной проблемой – нехваткой энергии. NASA должно отключить часть оборудования, чтобы еще немного продлить срок службы. Однако и этого надолго не станет: впоследствии "Вояджеры" продолжат свой путь в полной тишине и одиночестве.

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Миссия выполнена

Отключение некоторых систем позволит снизить общее энергопотребление и продержать связь с аппаратами на пять лет дольше.

Миссию планировалось продлить до 2025 года, но сейчас исследователи надеются дотянуть до 2030 года.

Интересно, что на этапе запуска обоим давали не больше четырех лет.

Зонды питаются от радиоактивного плутония, благодаря которому крохотные бортовые компьютеры – примитивные по сравнению с современными машинами – работают десятилетиями, ведь не требуют большого количества энергии. Все данные отправляются на Землю с помощью устройства, потребляющего примерно столько же энергии, сколько лампочка холодильника.

Количество энергии в системе снижается примерно на 4 ватта в год, что требует сокращения энергопотребления.

Если все пойдет очень хорошо, мы сможем продлить миссии до 2030 года. Но это точно граничная точка,

– сказала Линда Спилкер, планетолог из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Основная цель зондов состояла в том, чтобы пролететь мимо Юпитера и Сатурна. Эту миссию они выполнили уже давно, а затем продолжили лететь дальше, отправляя изображения Солнечной системы и исследуя окружающее пространство. Со временем оба аппарата пересекли границу Солнечной системы, выйдя в межзвездное пространство. Зонды теперь находятся в 19,3 миллиарда и 23,3 миллиарда километров от Земли.

После 2030 года "Вояджеры", скорее всего, потеряют способность связываться с Землей. Но это не значит, что их миссия будет завершена. На обоих аппаратах есть "золотая пластинка", содержащая информацию о Земле: 115 изображений, приветствие на 55 разных языках, звуки Земли, включая ветер, дождь и сердцебиение человека, и 90 минут музыки. Пройдет еще около 20 000 лет, прежде чем зонды с информацией о жизни пролетят около ближайшей звезды Проксима Центавра.