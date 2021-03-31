Богатый металлами астероид Психея оцененный в 10 квинтиллионов долларов станет объектом исследования одноименного аппарата NASA Psyche. Агентство планирует осуществить его запуск в следующем году с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Сейчас начались работы по финальной сборке зонда.

Основной компонент аппарата Психея был доставлен в Лабораторию реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, где начался этап сборки и испытания в рамках подготовки к запуску. В течение следующего года сборка зонда завершится, он пройдет тщательные испытания, а затем отправится на мыс Канаверал во Флориду для запуска в августе 2022 года к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером.

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Подробнее об аппарате Psyche и о его задачах

Основная платформа, Solar Electric Propulsion (SEP), была создана командой Maxar Technologies в Пало-Альто, имеет размер фургона и формирует более 80% массы всего будущего зонда. Среди наиболее заметных особенностей можно отметить SEP антенну с высоким коэффициентом и диаметром 2 метра, собственно раму, в которой будут находиться научные приборы, и ярко-красные чехлы для защиты тонкого оборудования.

Цель "Психеи" – изучить богатый металлами астероид. Ученые считают, что астероид Психея состоит преимущественно из железа и никеля и может быть протоядром планеты. Изучения астероида Психея (около 226 километров в диаметре) может дать ценные представления о том, как формировалась Земля и другие планеты. В течение следующих 12 месяцев команда проекта будет работать не покладая рук, чтобы уложиться в сроки.

Астероид Психея / Фото NASA

SEP поставлена в JPL с большинством уже интегрированных инженерных аппаратных систем. Команда Maxar создала всю конструкцию и интегрировала оборудование, необходимое для мощной электрической системы, двигательных установок, систем теплообмена, наведения и навигации. Миссия "Психея" воспользуется эффективной электрической двигательной установкой Maxar, чтобы доставить зонд в дальний космос. Maxar также поставит большие двойные пятипанельные солнечные батареи, которые обеспечат энергией системы космического аппарата.

Три научных прибора миссии прибудут в JPL в течение следующих нескольких месяцев. Магнитометр будет исследовать потенциальное магнитное поле астероида. Мультиспектральный тепловизор будет захватывать изображение его поверхности. А спектрометр будет анализировать нейтроны и гамма-лучи, поступающие с поверхности, чтобы определить элементы, из которых состоит астероид. JPL также установит технологический демонстрационный прибор, который будет тестировать лазерную связь с высокой скоростью передачи данных – она может быть использована будущими миссиями NASA.

Аппарат "Психея" / Фото NASA

Когда космический корабль будет полностью собран, он переместится из сборочного цеха в большую термовакуумную камеру JPL для имитации суровых условий глубокого космоса. Именно в этой камере инженеры JPL начнут сложные испытания, чтобы убедиться, что вся машина сможет выжить в дальнем космосе, там же будет проверена электрическая двигательная установка и проведены научные измерения.

К весне следующего года полностью собранная "Психея" отправится в Космический центр Кеннеди NASA к намеченной дате запуска в августе 2022 года. В мае 2023 года аппарат пролетит мимо Марса, чтобы воспользоваться гравитацией планеты, а в начале 2026 года выйдет на орбиту вокруг астероида, где проведет 21 месяц, собирая научные данные.

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