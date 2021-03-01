С момента свертывания программы Space Shuttle NASA провели первые двойные испытания в которых протестировали работу второй ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Оба компонента предназначены для миссии "Артемида-1", в рамках которой будет осуществлено беспилотный облет Луны.

После завершения всех проверок вторая ступень ICPS и капсула Orion будут разъединены и снова собраны уже в составе ракеты-носителя SLS.

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Испытания SLS перед миссией "Артемида-1"

К сожалению, основной ступень РН Space Launch System все еще не прошел огневые испытания в полном объеме. Финальную проверку планировали 25 февраля, но испытатели были вынуждены перенести на неопределенный срок.



Вторая ступень ракеты SLS (ICPS) / Фото NASA

В NASA хотят показать, что работа над возвращением астронавтов на Луну не остановилась. Кроме того, субподрядчики в миссиях "Артемида" – компания Lockheed Martin, которая собирает "Орион", и европейская Airbus Space and Defense, чья задача заключается в выпуске сервисных модулей для "Орион" – уже получили контракты на изготовление трех дополнительных космических аппаратов к трем уже заказанным ранее. Все они рано или поздно полетят к Луне.