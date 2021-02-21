Задача по высадке астронавтов на поверхность Луны, которая была поставлена администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, выглядит нереалистичной из-за недостаточного финансирования проекта. Об этом заявил исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчек.

Сразу стоит отметить, что ранее пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что новая администрация поддержит программу "Артемида" и "подготовит почву для возможной миссии человека на Марс".

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Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реалистичной из-за недостаточного финансирования в последние два года. Учитывая это, мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективный путь,

– сказал Юрчек в беседе с журналистами.

Он также отметил, что администрация нового президента США Джозефа Байдена поддерживает цели программы Artemis, и в NASA с нетерпением ждут следующих поступательных шагов в этом направлении.

"Мы намерены полностью обеспечить преемственность главного назначения этой программы", – добавил глава NASA.

Программа "Артемида"

Напомним, что проект лунной программы "Артемида" (Artemis) был анонсирован NASA в 2019 году. В рамках этой программы планируется реализация трех этапов. Сначала должен состояться беспилотный полет корабля Orion вокруг спутника Земли, после чего этот же маршрут будет повторен, но уже с экипажем на борту. В рамках заключительного этапа, реализация которого запланирована на 2024 год, на Луну должны высадиться астронавты. Кроме того, в следующем десятилетии должна произойти отправка астронавтов на Марс.