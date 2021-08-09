NASA собирается отправить к Луне миниатюрный супутник-"кубсат" CAPSTONE. Планируется, что аппарат будет запущен новозеландской компанией Rocket Lab, которая использует для этого собственную ракету-носитель Electron. Ориентировочно запуск состоится в конце 2021 года.

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"Кубсат" CAPSTONE / Фото NASA

Подробнее о CAPSTONE

Сообщается, что путь CAPSTONE к Луне займет около 3 – 4 месяцев. Вывод на окололунную траекторию спутника обеспечит специальный разгонный блок Lunar Photon.

В конечном итоге CAPSTONE выйдет на так называемую гало-орбиту. То есть спутник будет вращаться вокруг точки Лагранжа L1 системы Земля-Луна. Его задача будет заключаться в том, чтобы "проверить" эту орбиту перед прибытием туда первого модуля будущей лунной орбитальной станции Gateway.

Спутник будет использовать для коррекции орбиты собственные двигатели, которые будут работать на гидразине.