Сообщается, что NASA заключила договор с компанией Intuitive Machines, которая построит посадочный лунный аппарат ("лендер") Nova-C. Исследовательская станция будет использована для тестирования и демонстрации технологий, а также для исследования загадочной формации Рейнер Гамма.
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Рейнер Гамма на фотографиях из космических аппаратов / Фото Wikipedia и AstroBin
Исследовательский аппарат Nova-C летит к формации Рейнер Гамма
Геологическую структуру Рейнер Гамма можно довольно легко рассмотреть в телескоп, если направить его на левую (западную) сторону Луны. Происхождение объекта, как и других подобных, до сих пор остается непонятным, поэтому посадка там научного аппарата более чем актуальна. Ученые предполагают, что причиной формирования странных "водоворотов" могут быть локальные магнитные поля. Но чтобы сказать точно, нужно отправить туда космический аппарат.
Полезная нагрузка
Запуск "лендера" Nova-C ожидается в 2024 году. Фактически он будет выполнять функцию "автобуса", который доставит на поверхность Луны четыре научных прибора, которые будут иметь общий вес около 92 килограммов:
- Lunar Vertex – это комбинация стационарного посадочного модуля и марсохода. Прибор будет выполнять тщательные измерения магнитного поля, плазменной среды и свойств реголита. Данные, раздобытые Lunar Vertex, будут дополняться информацией с орбиты. Совокупные исследования позволят, по мнению ученых, точнее сказать об образовании формации Рейнер Гамма.
- Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) – это миниатюрные роботизированные передвижные платформы, которые займутся изучением поверхности Луны и картографированием, создавая трехмерную карту. Роботы смогут ориентироваться в пространстве даже без прямой связи с посадочным аппаратом – такую возможность будут обеспечивать инерционные датчики и датчики, которые будут отслеживать положение Солнца.
- MoonLIGHT retroreflector – лазерный ретрорефлектор, аналог уголковых отражателей, доставленных на поверхность Луны по программе "Аполлон" или установленных на советских "Луноходах". Фактически это зеркало, которое будет отражать лазерный луч, "посланный" с Земли.
- Lunar Space Environment Monitor (LUSEM) – прибор, который будет исследовать частицы высоких энергий. Проще говоря, LUSEM будет измерять радиационный фон, фиксируя галактические космические лучи.