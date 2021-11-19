Сообщается, что NASA заключила договор с компанией Intuitive Machines, которая построит посадочный лунный аппарат ("лендер") Nova-C. Исследовательская станция будет использована для тестирования и демонстрации технологий, а также для исследования загадочной формации Рейнер Гамма.

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Рейнер Гамма на фотографиях из космических аппаратов / Фото Wikipedia и AstroBin

Исследовательский аппарат Nova-C летит к формации Рейнер Гамма

Геологическую структуру Рейнер Гамма можно довольно легко рассмотреть в телескоп, если направить его на левую (западную) сторону Луны. Происхождение объекта, как и других подобных, до сих пор остается непонятным, поэтому посадка там научного аппарата более чем актуальна. Ученые предполагают, что причиной формирования странных "водоворотов" могут быть локальные магнитные поля. Но чтобы сказать точно, нужно отправить туда космический аппарат.

Полезная нагрузка

Запуск "лендера" Nova-C ожидается в 2024 году. Фактически он будет выполнять функцию "автобуса", который доставит на поверхность Луны четыре научных прибора, которые будут иметь общий вес около 92 килограммов: